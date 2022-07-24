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النيابة السعودية تحقق مع مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال

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النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية تحقق مع مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال

الأموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر

العربية.نت - مريم الجابر

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها (من جنسية عربية)، الذي بدوره اتفق مع مواطن من بلده باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف ريال.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

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