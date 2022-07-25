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السعودية.. القبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث بمضامين غير أخلاقية

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شرطة الرياض
شرطة الرياض

السعودية.. القبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث بمضامين غير أخلاقية

جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بثّ في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

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