السعودية.. القبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث بمضامين غير أخلاقية
جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة
أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بثّ في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة. pic.twitter.com/UfWaernDc0— الأمن العام (@security_gov) July 25, 2022
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