قصة امتدت 40 عاماً.. وداع مؤثّر من رجل أعمال سعودي لوافد مصري

أقام رجل أعمال ⁧‫سعودي‬⁩ وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم ⁧‫مصري‬⁩ عمل لديهم لمدة 40 عاماً، وذلك قبل أن يغادر ⁧‫المملكة‬⁩ ويتوجه إلى بلاده، في مشهد أثّر في مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "تويتر" في ⁧‫السعودية‬⁩ و⁧‫مصر‬⁩.

وأقام خالد السعود حفل توديع بمنزله في مكة المكرمة، بحضور أصدقائه، وقبّل رأس المصري شوقي عباس سمان، ثم قام أولاده بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له؛ لأنه عاشرهم منذُ الصغر. ولم يتمالك سمان نفسه وأجهش بالبكاء، مما انعكس على الحضور وبدأوا بالبكاء أيضًا، في موقف وصفوه بالوفاء في حسن التعامل.

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وأظهر الفيديو الوافد المصري وهو يبكي متأثرا بما فعلته معه الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير والوفاء التي غمرته.

وكان المصري ⁧‫شوقي عباس سمان‬⁩، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقي من عمره مع أسرته.

وقدم له رجل الأعمال السعودي مكافأة مالية مجزية، بعد تقطيع كعكة حفل الوداع، والتي أعقبتها مأدبة العشاء. كما ألقى العم شوقي كلمة عبّر فيها عن حزنه الشديد لمغادرته نظرا لظروفه العائلية، مشيدا بحسن تعامل الجميع معه وجزيل العطايا التي منحت له وقد امتلأت عيناه بالدموع.