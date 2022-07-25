مصممة طاولة "قمة جدة" تكشف لـ"العربية.نت" أسرار هذا العمل

توسطت اجتماع قمة جدة للأمن والتنمية وكانت جزء منه، فقد التف حولها قادة الدول الخليجية مع قادة مصر والعراق بالإضافة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.. هذه الطاولة ذات الشكل المستدير استطاعت لفت الانتباه بجدارة بعدما صممتها الفنانة التشكيلية السعودية لولوة الحمود.

لم تخفِ الحمود رهبتها من "هذه المسؤولية الكبيرة"، بحسب ما أوضحت في حوارها مع "العربية.نت" إلا أنها اعتبرت هذه المهمة "شرف وثقة" بها مما جعلها تعمل بدقة عالية لإنجاز التصميم.

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وأشارت إلى أن المشرفين على القمة ساندوها بالتوجيهات بكل ما يخص التصميم واحتياجاته.

وهذه المرة الأولى التي تقوم بها الحمود بتصميم طاولة، مؤكدة أن هذا الأمر أعطاها "شعورا لا يمكن أن تصفه". وأضافت: "كان يمكن إيعاز تصميم الطاولة لأكبر شركات الأثاث العالمية"، لكن كان التوجه إلى توسيع طاقة الإبداع المحلي مما ترك أثراً إيجابياً بداخلها، معبرةً عن سرورها باجتماع رؤساء العالم حول تصميم سعودي.

وعن فلسفة التصميم، قالت الحمود إنه يحمل "تداخلاً ونمواً" وهو "أشبه بجذوع النخل"، فيما يمثل عنصر المثلث داخل الطاولة "فكرة النمو اللامتناهي". وأكدت أنه "تصميم مستوحى من التراث السعودي تُرجم بلغة عصرية".

ورأت الحمود، وهي أول سعودية تحصل على ماجستير من جامعة سانت مارتن المركزية للفنون في تخصص الفن الإسلامي، أن الخط العربي والتصاميم الهندسية هما منبع إلهامها. وفي "ظل عصر التجديد الذي تعيشه السعودية"، تعتقد الحمود أن عليها "إحياء التراث عن طريق الإبداع وتجديده دون إعادة تكراره".

واعتبرت أن "الفنان السعودي يحتاج للفرصة والثقة ولا تنقصه إمكانيات الإبداع والتنفيذ لا سيما أن الجميع بات يؤمن بقدراته".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الفن حيث تعدّه "مسؤولية ضخمة ومجالاً يعبّر عن حقيقة الإنسان ونافذة تعليمية على الثقافة والحضارة.. ولهذا هو رسالة حياة".