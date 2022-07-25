وزارة الإعلام: مشروع نظام العقوبات طور المراجعة التشريعية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام السعودية اليوم الاثنين، عدم صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن "نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات" الذي سبق الإعلان أنه قيد الإعداد.

وأبان المصدر أن "المشروع حالياً في طور دورة المُراجعة التشريعية"، داعياً إلى "ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة".

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كما حث المصدر "الجميع على التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم".