الخميس المقبل.. فصل السيامي اليمني مودة ورحمة بالرياض
العملية الجراحية ستستغرق قرابة 11 ساعة
يخضع التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من محافظة عدن، الخميس المقبل، لعملية فصل بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتورعبدالله الربيعة، أن العملية الجراحية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.
تشتركان في الكبد والأمعاء
كما أضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباها باشتراكهما في غشاء القلب.
ورفع الدكتور الربيعة ونيابة عن نفسه وأعضاء الفريق الطبي والجراحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق الطبي والقطاع الصحي في المملكة من القيادة، واللفتات الإنسانية النبيلة التي يتم تقديمها للمحتاجين في كل مكان وزمان.
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