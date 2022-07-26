السعودية.. إنتاج وزراعة أكثر من مليوني شجرة مانجروف

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الثلاثاء بالتزامن مع إقامته لفعالية اليوم الدولي لصون النظام الايكولوجي لغابات المانجروف، في مدينة الجبيل الصناعية، عن توقيع 4 عقود تشجير، مدة كل منها عامان، لإنتاج وزراعة مليونين و200 ألف شجرة مانجروف على السواحل الشمالية للبحر الأحمر وجنوبه والخليج العربي، إضافة لتقديم خدمات أخرى تشمل أعمال التسييج والرعاية.
يأتي توقيع العقود في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للسعودية، التي تعد غابات المانجروف إحدى أهم ثرواتها الطبيعية، التي يحرص على تكثيفها وإكثارها عبر مشروعات الاستزراع تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وكان المركز قد أعلن عن اكتمال زراعة ما يقارب مليون شتلة مانجروف في مشروعي التراثية والصوارمة بمنطقة جازان.
فيما تستهدف السعودية زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.
يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والحفاظ عليها وتأهيل المتدهور منها للحد من التصحر وآثاره واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية حول المملكة، إضافة إلى دوره في الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة.
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