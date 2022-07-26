.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليونان: زيارة ولي العهد السعودي توثق العلاقات بين البلدين

  • الخط
32FH7RX-preview

اليونان: زيارة ولي العهد السعودي توثق العلاقات بين البلدين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توثق العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث اليوم الثلاثاء، أن السعودية واليونان تشكلان محوراً للاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، قال إنه سيبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية.

فرصة لتعزيز العلاقات

كما وصف زيارة ولي العهد السعودي إلى أثينا، بأنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق اليوم، توجه ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية.

كما كان في استقباله لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وفق ما نقلته وكالة "واس".

وضم الوفد الرسمي للأمير محمد بن سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدداً آخر من الوزراء.

يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة أوروبية لتوفير الغاز بنسبة 15٪ في سبعة أشهر خطة أوروبية لتوفير الغاز بنسبة 15٪ في سبعة أشهر
اكتشف المزيد