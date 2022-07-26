اليونان: زيارة ولي العهد السعودي توثق العلاقات بين البلدين

أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توثق العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث اليوم الثلاثاء، أن السعودية واليونان تشكلان محوراً للاستقرار في المنطقة.

الأمير #محمد_بن_سلمان يتحدث عن علاقة #السعودية و #اليونان، والاتفاقيات التي ستوقع على هامش زيارته، وكذلك الملفات التي سيبحثها مع رئيس الوزراء اليوناني.#العربية pic.twitter.com/kTdBzBBDM5 — العربية (@AlArabiya) July 26, 2022

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وكان رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، قال إنه سيبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية.

فرصة لتعزيز العلاقات

كما وصف زيارة ولي العهد السعودي إلى أثينا، بأنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق اليوم، توجه ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية.

كما كان في استقباله لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وفق ما نقلته وكالة "واس".

موفد #العربية إلى أثينا حسين قنيبر: الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي رئيس وزراء #اليونان.. ومناقشة إمكانية توقيع اتفاق دفاعي pic.twitter.com/o62h0TBifR — العربية (@AlArabiya) July 26, 2022

وضم الوفد الرسمي للأمير محمد بن سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدداً آخر من الوزراء.

يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.