اتفاقيات عسكرية واستثمارية وتكنولوجية بين السعودية واليونان

وقعت كل من السعودية واليونان مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء.

وشملت المذكرات أيضاً المجال العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

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وعقد ولي العهد السعودي، اجتماعاً ثنائياً اليوم، مع رئيس الوزراء اليوناني، في قصر مكسيموس بأثينا.

كان رئيس الوزراء اليوناني، قد رحب بولي العهد السعودي، لحظة وصوله إلى مقر الحكومة بالعاصمة أثينا، وأجرى مراسم استقبال رسمية له، وقال إن الزيارة تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وسنبحث تطوير التعاون والشراكة مع الرياض.

ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم، إلى اليونان في زيارة رسمية، وقبل أخرى لفرنسا. واستقبله لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

توقيع مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية بين السعودية واليونان

#العربية pic.twitter.com/GzdO8ECSfC — العربية (@AlArabiya) July 26, 2022

مجلس الأعمال السعودي اليوناني

يذكر أن البلدين أسسا عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة مجلس الأعمال السعودي اليوناني في العام 2021، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ورؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 34 ملیار ریال (9 مليارات دولار) وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضي (2021) حاجز 660 مليون ريال (176 مليون دولار).