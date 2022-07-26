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صور خلابة.. الأمطار تغمر قرى بني مالك في عسير

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صور خلابة.. الأمطار تغمر قرى بني مالك في عسير

العربية.نت - نادية الفواز

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وثق المصور الضوئي السعودي رشود الحارثي هطول الأمطار على قرى بني مالك في منطقة عسير أمس الاثنين.

وقال في حديثه لـ"العربية.نت" إن منطقة عسير ترفل بالأمطار الغامرة والجو الجميل، بينما تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن هذا ما يميز عسير عن غيرها من المناطق خاصة في الصيف.

كما أشار إلى أن قرى بني مالك الواقعة شمال مدينة أبها ومنها قرية الخارجة وبني شدان شهدت أمطاراً غزيرة طوال يوم أمس حتى أن الوديان جرت في الموقع.

كذلك أكد أن السيول غمرت القرى بطريقة جميلة حفزته على التصوير الجوي للموقع، مبيناً أن هذه السيول تتجه لوادي بيشة.

وأضاف أن هذه الأمطار الغزيرة روت المزارع وملأت الآبار بالمياه مما أظهر الموقع بشكل جمالي.

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