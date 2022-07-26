للمفقودين بالصحراء.. قصة سعودي أسس فريقاً للإنقاذ

استشعر المواطن السعودي عايض الدوسري وحشة المفقود في الصحراء، حينما تتشابه الجهات الأربع وينفد الماء ويتسرب إليه اليأس فتصبح خطواته أثقل وجسده يترنح بين الحياة والموت، كان ذاك سبباً جعله يؤسس فريقاً ينتشل الإنسان من ذروة الإحباط ويخرجه من عنق الزجاجة.

وسم للبحث والإنقاذ

خبرات خاضها مسبقاً في الإنقاذ وحالات ضياع عديدة بمتاهة الصحراء، أثارت نخوة ومروءة الدوسري حتى جعلته يشاور مجموعة من أقاربه في"وادي الدواسر" لإنشاء فريق يعنى بهذه الحالات، بعدئذٍ تأسس "وسم للبحث والإنقاذ" وأضحى قائد المجموعة.

مادة اعلانية

أكثر من 110 رجال يلبّون نداء المستغيث الذي ينتظر أجله ويظن أنه شارف على الانتهاء، دون علمه بأشخاص فرغوا أوقاتهم لأجله، في حوار الدوسري مع "العربية.نت" أوضح أن العمل ضمن المجموعة يعدّ تطوعاً، وهذه الرحلة تنطلق عبر أشخاص قال عنهم: "من كانت له الرغبة في البحث وسبق له أن أنقذ شخصا يجد الوقت المناسب كما يجد وقتاً لأمور الحياة الأخرى".

ويغطي فريق "وسم" كافة مناطق المملكة بعد التأكد من فقدان الشخص، ثم يبحثون عن معلوماته من ذويه إضافة لإحداثيات تزودهم الجهات المختصة حول آخر برج اتصل به.

طرق التتبع

كما نوه الدوسري بأن البحث في الصحراء "فراسة" يتميز بها أهل البادية أكثر من غيرهم، إذ يتعرفون على اتجاه المركبة وعجلتها والمسافة بين العجل الأيمن والأيسر، كما يقتفون آثار القدم سواء انتعل المفقود حذاء أم لا، وقد عثروا على مفقودين بهذه الطريقة.

ووجد الفريق منذ بداية عملهم قبل أقل من عامين، على ما يقارب 34 شخصا توفى منهم ثمانية، وتتضمن مهامهم إخراج المراكب العالقة حيث أخرجوا 73 مركبة، وشدد الدوسري على أهمية الوعي والاستعانة بالوسائل التي تحفظ حياة الإنسان.

الإسعافات الأولية

وبين أن المفقود يسقى بداية بالماء من خلال جرعات متفاوتة، ثم يتناول رشفات قليلة من العصائر التي تحتوي على السكر تعويضاً لنقص السوائل والسكريات.

ويتميز فريق "وسم" بالطائرات الشراعية كونها تختصر الوقت خصوصاً بالمواقع الوعرة كالعروق والجبال، واستفاد الدوسري بحسب ما قال من التقنيات الحديثة مثل هاتف "الثريا"، وبرامج الـ"جي بي أس" والأجهزة اللاسلكية.