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ولي العهد السعودي يغادر في زيارة رسمية لليونان وفرنسا

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الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يغادر في زيارة رسمية لليونان وفرنسا

دبي - العربية.نت

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غادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المملكة الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى كل من اليونان وفرنسا.

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يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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