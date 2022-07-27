بمشاركة 12 شركة مالية.. "مسرعة فنتك" يختتم نسخته الثانية

أقامت "فنتك السعودية" حفلاً ختامياً للنسخة الثانية من برنامج "مُسرعة فنتك"، حيث شهد مشاركة 12 شركة من شركات التقنية المالية قدمت العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة، بعد تطويرها في الأشهر الماضية، وذلك من خلال الورش والجلسات الاستشارية مما ساهم في تطوير إستراتيجية منتجاتهم، ونماذج أعمالهم.

من جانبه، ذكر الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي، في كلمته الافتتاحية: "إنّ دور شركات التقنية المالية الناشئة لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وحديثة، بل يمتد إلى دعم حركة الاقتصاد بمختلف مجالاته. ونسعى في البنك المركزي مع زملائنا في هيئة السوق المالية وشركاء النجاح في القطاع الحكومي والخاص إلى تطوير هذا القطاع في ظل الإستراتيجية الوطنية الطموحة".

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بدوره، قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن قطاع التقنية المالية أصبح هو القطاع الأول في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة من حيث عدد الصفقات، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في أن تكون المملكة رائدة في القطاع المالي ومواكبة للثورة التقنية المتسارعة.

منتجات مبتكرة

وصاحب الحفل الختامي معرض مصاحب، شاركت فيه 21 شركة من شركات التقنية المالية المشاركة في النسختين الأولى والثانية، وقامت باستعراض الحلول والمنتجات المُبتكرة لضيوف الحفل من المستثمرين والبنوك والشركاء المحتملين وغيرهم من الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ومجتمع التقنية المالية.

كما أظهرت الشركات المشاركة في النسختين تقدمًا وازدهاراً ملحوظًا من ناحية تحسن منتجات مالية مبتكرة، تلامس احتياجات المجتمع بشكل أساسي، وتطور حلولًا استباقية للتحديات والصعوبات.

يذكر أن "فنتك السعودية"، هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م؛ لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو هذا المجال، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية، إلى جانب دعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.