قبل مغادرته أثينا.. محمد بن سلمان: زيارتي لليونان أكدت قوة علاقاتنا
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.
كما قال قبل مغادرته مطار أثينا الدولي متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية "لدينا الرغبة في تعزيز علاقتنا مع اليونان في المجالات كافة".
#فيديو| سمو #ولي_العهد يغادر اليونان.. وفي مقدمة مودعيه نائب رئيس الوزراء اليوناني.#ولي_العهد_في_اليونان #واس pic.twitter.com/smIn5QrC1d— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 27, 2022
وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار أثينا، نائب رئيس الوزراء اليوناني، بيكرامينوس، وعدد من المسؤولين، وفق ما نقلته "واس".
سمو #ولي_العهد يغادر #اليونان، وفي مقدمة مودعيه نائب رئيس الوزراء اليوناني.#ولي_العهد_في_اليونان#واس pic.twitter.com/BRMNGPz4OI— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 27, 2022
هذا وشهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان، أمس الثلاثاء، توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.
كما تضمنت التوقيعات إدراج اتفاقية للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.
تأتي هذه الزيارات الرسمية، إلى كل من اليونان وفرنسا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.