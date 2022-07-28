فريق إنقاذ يتدخل لإخراج شاحنة علقت بمنطقة صحراوية

وثق مقطع فيديو مساعدة فريق إنقاذ وعدد من المتطوعين سائقا علقت شاحنته وسط الرمال في منطقة صحراوية.

وأظهر الفيديو شاحنة أردنية انحرفت بالقرب من مدينة تبوك عن الطريق، وعلقت في الرمال، فيما حضر عدد كبير من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ والمتطوعين وقاموا بربط عدة سيارات بالشاحنة بواسطة الحبال وتمكنوا من سحبها.

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وأبان الفيديو تحرك السيارة خارج المنطقة التي علقت فيها، حيث استطاع فريق الإنقاذ إخراجها في وقت قياسي.

وظهر في المقطع صوت أحد أعضاء فريق إنجاد الذي أوضح أن قائد الشاحنة أعيته الحيل في محاولة إخراجها من الرمال دون جدوى، موضحاً أهم الإشكاليات لوضع الشاحنة، وأهم التلفيات في العجلات الأمامية والخلفية التي حالت دون خروجها من وسط الرمال، وتدخل عدد كبير من سيارات فريق إنجاد لسحب السيارة التي كان يقودها سائق أردني.

واختتم المقطع بتوجيه الشكر والدعوات لفريق إنجاد على مساهماته في دعم المجتمع وإغاثة الملهوفين، وسط تفاعل كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي.

يذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ التطوعي يضم عددًا من المواطنين والمقيمين المتطوعين يعمل بتصريح رسمي تحت مظلة المديرية العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للحماية المدنية، إدارة الاستعداد والمواجهة (شعبة المتطوعين) مسجل برقم 7881079، نطاقه الجغرافي الأصل المملكة العربية السعودية. ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (1414) رسالته الأسمى إرساء مفاهيم العمل التطوعي وقيمه الإسلامية والإنسانية والارتقاء بتطبيقه بشكل مؤسسي، بخبرة أعضائه الميدانية التي تصل مدتها إلى أربع سنوات، وقد تجاوز تعدادهم 2000 عضو.

حيث يقوم أعضاء الفريق بمساعدة المواطنين والمقيمين في مهام البحث عن المفقودين في الصحراء ومهام تحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين والشواطئ وغيرها، ويسعى الفريق إلى توسيع نطاق خدماته الجغرافية ليشمل مناطق المملكة العربية السعودية كافة، ويزيد من خدماته التطوعية عبر زيادة عدد أعضائه والاستفادة مما لديهم من خبرات سابقة أو بتطوير مهاراتهم بالتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي ضمن إطار لائحة المتطوعين للأعمال التطوعية بالمملكة العربية السعودية.