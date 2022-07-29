غداً.. وصول أولى طلائع معتمري الخارج وهذه جنسياتهم

تصل غداً السبت غرة محرم أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا العام، من باكستان وتركيا وأوزباكستان وطاجكستان، وتبدأ في التوافد لأداء مناسك العمرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية هاني علي العميري قائلا: استعدت منذ وقت مبكر أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، حيث بدأ تفعيل شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين السعودية، كما بدأ تفعيل وكلاء الخارج من جميع دول العالم، عبر العمل بنظام B2B مجموعات وكلاء الخارج، ونظام B2C أفراد.

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خدمات المعتمرين

وأضاف العميري: أكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية مؤهلة، تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين وهي مؤهلة بكوادر وطنية تتميز كل موسم بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، وهناك أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم، معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية، بالإضافة إلى 34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة، لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C وشراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل "بنك الخليج الدولي أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة،

شركات نقل والفنادق

وذكر العميري، هناك أكثر من 68 شركة نقل الزوار والمعتمرين معتمدة من قبل النقابة العامة للسيارات، لتقديم خدمة نقل الزوار والمعتمرين بأحدث الموديلات، وأكثر من 1900 مقدم خدمة السكن من الفنادق والشقق المصنفة من قبل وزارة السياحة، والمعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة.