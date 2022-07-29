ولي العهد السعودي يجتمع مع المديرة العامة لليونسكو في باريس 

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري ازولاي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

مادة اعلانية

وحضر اللقاء، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة.

فيما حضر من اليونسكو كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس.

والتقى ولي العهد السعودي في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وفور وصول ولي العهد قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بولي العهد في فرنسا متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).