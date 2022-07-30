مصور فرنسي يحكي قصة عشقه لنجران

بمشاعر جياشة تعبر عن عشقه للمملكة العربية السعودية، روى مصور فرنسي قصة ارتباطه بالمملكة وحبه لأبناء نجران، قائلًا إنه يود لو يُدفن جزء منه بعد وفاته في وادي نجران.

وقال المصور تشيكوف مينوزا، خلال مقطع فيديو نشره حساب "التواصل الحكومي"، إنه يشعر كما لو كان نجرانيًا ينتمي إلى قبيلة "يام"، مؤكدًا حبه للمكان.

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قصة حب مليئة بالتفاصيل والحكايا والحنين، امتدت لعقود طويلة بين الفرنسي "تشيكوف مينوزا" وأبناء نجران. #ولي_العهد_في_فرنسا pic.twitter.com/LCzkp3QfMI — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 28, 2022

وأشار المصور الفرنسي إلى أنه أمضى في نجران أكثر من 10 سنوات، موضحًا أن قصة ارتباطه بنجران بدأت في عام 1977، ليوثق بعدسته عددًا من مناطق نجران.

وأكد أنه وثق بعدسته نحو 150 ألف صورة عن المملكة، يحفظها جميعًا، منوهًا بأنه عندما رأى نجران قرر أن يكون هذا المكان هو المكان الذي يستحق أن يؤلف عنه كتابًا.

واستعرض ما التقطته عدسته من أماكن بينها مدائن صالح في السبعينيات، ووصف مغادرته للمملكة وعودته إليها، بأنها عودة للأصدقاء الحقيقيين والوطن.

في حين تفاعل المغردون مع المقطع، وقال المغرد إبراهيم المكرمي: "تشيكوف مينوزا الفرنسي اللي قدم لنجران ووضع كتابا باسم "نجران عروس الربع الخالي"، الكتاب كان عبارة عن مجموعة صورة ملتقطة.. الكتاب اذكره زمان وطبع بشكل فاخر".

وأضاف: "سعيدون بأننا نراك بعد هذه المدة الطويلة وللمعلومية.. كثير كثير من صورة لازالت تتداول إلى يومنا هذا، ووضعت في البرشورات السياحية والتراثية.. وقدمت في الحملات والترويج لسنوات طويلة،وهذا الحب والإخلاص ومحاولة تقديم الإنسان بشكل حضاري أسهم في أن نرى صور تشيكوف مينوزا طوال هذه السنوات".

وتابع المغرد علي آل سرور أن هذا المصور الفرنسي والكاتبة الفرنسية التي قامت بتأليف كتاب ‎#كتاب_نجران، هؤلاء كانوا في ضيافة والدي أول ما دخلوا ‎#نجران وتم دعمهم ماليا لتشجيعهم على إظهار بلادنا بأحلى صورها أمام العالم.. صور قصر الوالد الحديث من ضمن الأعمال الفنية والثقافية وأيضا في الكتاب.

فيما قدم نشطاء التواصل الاجتماعي شكرهم له على هذا الانتماء والمشاعر الصادقة للمملكة ونجران خصوصا.