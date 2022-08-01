السعودية تستحدث ترخيصاً لإعلانات المشاهير.. وهذه شروطه

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، الأحد، عن استحداث ترخيص لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) تسري أحكامه إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01 / 10 / 2022 تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

مادة اعلانية

ودعت الراغبين في الحصول عليه للتقدم بطلبه عبر منصة "إعلام"، مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 15 ألف ريال سعودي، لمدة 3 سنوات.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تستحدث

ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني (موثوق).



عبر منصة إعلام :https://t.co/iJqfIiu4eR pic.twitter.com/4PDuhvpupw — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 31, 2022

كما تضمَّنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري)، كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرَض الإعلانات من خلال حساب مُسجَّل لدى الهيئة، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخَّص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.

كذلك، يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي ستُعلَن، وأن تكون مرخَّصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدَّمة من قِبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت (مقاطع، أو صورًا، أو صورًا متحركة، أو نصوصًا، أو عبارات.. وغيرها).