أميركا تبيع السعودية 300 صاروخ باتريوت.. وإعلان عن مناورات عسكرية مشتركة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار، نقلا عن رويترز.

كما ذكر البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام دفاع صاروخي ومعدات ذات صلة للإمارات بتكلفة تقديرية تبلغ 2.25 مليار دولار.

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وأقرت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، الموافقة على بيع السعودية 300 صاروخ باتريوت. وبالتزامن أكدت القيادة الوسطى الأميركية إجراء مناورات مشتركة مع الرياض.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية أن "المناورات مع السعودية تهدف لمواجهة أي تهديدات إقليمية محتملة".

وعن صفقة الصورايخ، قالت واشنطن إن "الصفقة المتوقعة مع السعودية تهدف لتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية".

وأوضحت الخارجية الأميركية أن "صفقة صواريخ باتريوت هدفها حماية السعودية والمنطقة من التهديدات".

وأشارت إلى أن "الصفقة تشمل الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية، وكذلك أنظمة الاختبار وقطع الغيار والنقل وبرامج التدريب".

وأيضا أفادت الخارجية الأميركية بالموافقة على صفقة سلاح للإمارات تشمل منظومة صواريخ ثاد.

وشددت على أن "الإمارات شريك حيوي لاستقرار الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا".