تزامناً مع موسم العمرة.. رفع الحواجز حول الكعبة
السديس أكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة الملكية على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة.
وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.
وأضاف: "الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم".
يذكر أن رئاسة الحرمين الشريفين وضعت يوم الثلاثاء 1 يوليو 2020، لأول مرة، حواجز حول الكعبة المشرفة، تطبيقًا لتعليمات المركز الوطني للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها منع لمس الحجاج والمعتمرين الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله.
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