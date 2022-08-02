غرق 3 أشخاص في مستنقع.. أمير نجران يوجه بالتحقيق في الحادثة 

أعلن الدفاع المدني بمحافظة ثار في منطقة نجران الثلاثاء عن تلقي بلاغ بغرق 3 أشخاص في مستنقع مائي.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في ثار على موقع "تويتر" أنه "تم إخراج الضحايا ، وهم في حالة وفاة".

مادة اعلانية

ووَجَّهَ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمتابعة تفاصيل ملابسات حادثتي الغرق، مساء اليوم، في محافظتي ثار وحبونا، وراح ضحيتهما في محافظة ثار ثلاثة أطفال أثناء ممارستهم السباحةَ في إحدى المستنقعات المائية بهجرة الرحبة بالمحافظة، فيما كانت الحادثة الأخرى غرق شاب في مستنقع مياه في وادي عرقان بمحافظة حبونا.

وأعرب أمير منطقة نجران عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

كما أكد ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة.

من جهة اخرى، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.

وبيّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية، العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم