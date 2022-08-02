مصور يوثق السيول التاريخية الصيفية التي هطلت في منطقة الرياض

ظهرت لوحات جمالية تشكلت بعد هطول الأمطار لوادي الحسي الواقع جنوب شرق الرياض، حيث استطاع المصور الضوئي عبدالله البرغش توثيق المنظر بصور جوية لجريان المياه لشعيب مركز الرمحية بمحافظة رماح شمال شرق الرياض بمسافة 120 كم وما زال يجري.

وأشار البرغش في حواره مع "العربية.نت" إلى أنه يحب توثيق هذه السيول التاريخية التي تحدث نادرا في فصل الصيف في منطقة الرياض، حيث لم نشاهد مثلها منذ سنوات طويلة جدا بهذه القوة، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة إلى 25 درجة وقت الأمطار. وقال إن منظر السيول التي عمت مواقع متعددة من مدينة الرياض والمواقع القريبة منها ظهرت في التصوير الجوي بأجمل حلة.

مادة اعلانية

وبين أن الأمطار بالأمس هطلت على وادي الحسي الواقع جنوب شرق محافظة ثادق شمال الرياض تغذي العديد من الأودية، ومنها فيضة سجوان والخفس الشمالية الشهيرة والتي تتبع محمدية الملك عبدالعزيز.

وعن شغفه بالتصوير ذكر أنه يعشق تصوير الطبيعة منذ طفولته، وتابع في تطوير مهاراته في مجال التصوير من خلال التعلم الذاتي إلى أن احترف التصوير في عام 1425 للهجرة، وشارك خلال مسيرته بالعديد من المهرجانات والمعارض في مختلف مناطق المملكة.