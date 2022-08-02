هيئة الفنون البصرية السعودية تطلق جائزة التصوير الفوتوغرافي  

كشفت هيئة الفنون البصرية السعودية، عن إطلاق الجائزة الأولى من نوعها في مجال التصوير الفوتوغرافي "جائزة المملكة الفوتوغرافية"، وهي مبادرة ثقافية رائدة تسعى لتشجيع الاستكشاف الفوتوغرافي والإبداعي، وتعزيز التبادل الثقافي بالسعودية، بهدف إلهام المصورين المحليين والدوليين لاكتشاف وتصوير طبيعة السعودية الساحرة والمتنوعة.

وذكرت أنه تم فتح باب التسجيل في الجائزة ابتداءً من الاثنين، عبر منصتها الإلكترونية على الرابط، على أن يستمر استقبال طلبات التسجيل لمدة 3 أسابيع، حيث ستركّز الجائزة في نسختها الأولى لعام 2022 على "محافظة الوجه" التابعة لمنطقة تبوك، والمميزة بشواطئها الفريدة وبيئتها العمرانية الأصيلة.

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تعزيز التبادل الثقافي

من جهتها، قالت دينا أمين، الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية: "يسعدنا الإعلان عن النسخة الأولى لجائزة المملكة الفوتوغرافية، فالجائزة لا توفّر فقط فرصة لاكتشاف المواهب المميزة في السعودية وتطويرها وتعزيز حضورها إعلامياً، بل توفّر أيضاً فرصة ثمينة لتعزيز التبادل الثقافي والفني الحقيقي من خلال عدسة الكاميرا، كما تمنح فرصة لتسليط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة للسعودية".

ثلاث فئات رئيسة

وتشمل الجائزة 3 فئات رئيسة، هي: التصوير تحت الماء، وتصوير امتداد الساحل وطبيعته، وتصوير البيئة العمرانية، متضمنةً مسارين رئيسين هما: منحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، ومسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي.

المسار الأول: يقوم على دعوة المصورين المحترفين من جميع أنحاء العالم للتقديم على المنحة، وستكون متاحة لخبراء التصوير المتخصصين في كل فئة من الفئات الثلاث، كما أنه مصمم لإنشاء أرشيف فوتوغرافي احترافي للمنطقة.

المسار الثاني: مخصص لدعوة المصورين الناشئين في السعودية، الذين سيحظون بفرصة التفاعل مع المصورين المحترفين من مسار المِنح من خلال ورش العمل التدريبية، والدورات الاحترافية.

أهداف الجائزة

وتهدف الجائزة من خلال المسارين إلى تشجيع المصورين المحليين والعالميين لاكتشاف المناظر الطبيعية، والتقاط الصور الإبداعية، إضافةً إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بالسعودية، وتشكيل الشراكات العالمية لنقل الخبرات والمعارف في فنون التصوير الفوتوغرافي.

لجنة تحكيم رفيعة المستوى

وتقيِّم الترشيحات المستوفية للمعايير الأولية لجنة تحكيم رفيعة المستوى تتضمن خبراء في المجال وثلاثة فائزين من مسار منحة السعودية للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، لاختيار 21 مصوراً من مختلف مناطق السعودية للسفر إلى محافظة الوجه في رحلةٍ تمتد 3 أيام لتصوير المنطقة وبدء ورش العمل التدريبية، بمشاركة الفائزين في مسار المنح من المصورين المحترفين.

معرض ختامي

وستُعرَض الصور الإبداعية للفائزين في معرض ختامي تُنظمه الهيئة، حيث ستختار لجنة التحكيم أفضل صورة من كل فئة من الفئات الثلاث، وسيُمنَح الفائزون في مسار مسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي جوائز يصل مجموعها إلى 400,000 ريال سعودي.

ويأتي إطلاق هيئة الفنون البصرية لـ"جائزة المملكة الفوتوغرافية" التي ستنظَّم سنوياً، من منطلق حرصها على تشجيع المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي، بوصفه أحد أشكال الفنون البصرية، وذلك بالتعاون مع شركاء في هذا المجال الإبداعي من مختلف أنحاء العالم.