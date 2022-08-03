السعودية..عودة المباريات للملعب المنحوت في رجال الحشر بمنطقة جازان

عاد الملعب المنحوت في رجال الحشر شرق منطقة جازان بالسعودية في محافظة بني مالك لاحتضان البطولات الرياضية بعد أن توقف لمدة عامين بسبب فيروس كورونا، ويعد الملعب المنحوت وسط الجبال تحفة فنية رياضية، فهو الملعب الأول المنحوت على مستوى العالم كملعب رياضي منحوت وسط الجبال ومدرجاته من الحجارة، حيث اختاره الاتحاد الآسيوي كأجمل ملعب في القارة لعام 2019م.

وفي حديثه "للعربية.نت" أشار صاحب الملعب محمد حربان الحريصي إلى أن الملعب هو عبارة عن تحفة رياضية، صنعها الرجال بعدما حفروا الأرض وطوعوا الصخر طيلة فترة إنشاء ملعب كرة القدم. وتم البدء في هذا المشروع في عام 2003، ولا يزال العمل على الملعب مستمراً حتى الآن بجهود شخصية. وأشار إلى أن موقع الملعب شرق منطقة جازان بمائة كلم ويتسع لقرابة 15 ألف مشجع بني من الحجارة وتلعب جميع المباريات على أرضية من التراب والحصى.

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وبين أن نشاط الملعب المنحوت في جبال الحشر، في منطقة جازان، تجاوز احتضان مباريات كرة القدم، إلى رياضات أخرى، بينها الطائرة واختراق الضاحية.

وعن فكرة الملعب ذكر أن فكرة إنشاء ملعب منحوت في جبال الحشر عام 1997.

وبدأت بشراء قطعة أرض وإنشاء الملعب عام 2003.

ليصبح بعد ذلك متنفساً حقيقياً لأبناء القرى، مبينا أن التكلفة الإجمالية لإنشاء ملعب جبال الحشر المنحوت، في جازان بلغت مليوني ريال.