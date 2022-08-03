برنامج صيفي من "إثراء" لتدريب الشباب على الصناعات الثقافية

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" برنامج الشباب الصيفي بنسخته الأولى تحت عنوان "مقدمة للقطاع الثقافي" وذلك في مقر المركز بالظهران في الفترة الممتدة بين 10 و28 محرم 1444ه (الموافق 8-26 أغسطس 2022م)، في سبيل تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في قطاع الصناعات الثقافية.

ويسعى البرنامج، الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 13 و18 عاماً، إلى توسيع آفاق المعرفة بمهن الصناعة الثقافية، وتعمّق الشباب في البيئة والخبرات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تنمية الاهتمام الذاتي من خلال الإرشاد والتدريب.

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ويأتي البرنامج امتداداً لدور مركز "إثراء" في دعم وتمكين الشباب على المستوى المحلي والدولي، وإيمانه بالفكر الشبابي المتجدد، الذي ترجمته منظومة البرامج والمبادرات والشراكات العالمية ذات النطاق الواسع والذي تهدف إلى تسليط الضوء على مواهب الشباب وتنمية قدراتهم.

ويقدم البرنامج الصيفي للمشاركين رؤية عميقة في أساسيات القطاع الثقافي، تمكّنهم من اكتساب خبرة مباشرة للعمل في مجالات اهتماماتهم، من أجل تعزيز فرص تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات مهنية، إضافةً إلى تشجيعهم على إنشاء شبكة علاقات مع أقرانهم من المختصّين، حيث صمم البرنامج بصورة ملائمة تناسب المشاركين، ويقدمه خبراء المركز المختصّين في المجال الثقافي كالمتاحف والمسارح والسينما والمطاعم والأزياء وغيرها.

وسيخوض الشباب رحلة ثقافية ذات أبعاد بيئية وإبداعية من خلال أساليب منهجيّة متعدّدة منها: لقاء الخبراء، وخوض تجارب التعلّم التجريبية، والقيام بالزيارات الميدانية. وسيشاركون في ورش العمل ويتابعون دروس نظرية وعملية بواقع 6 ساعات يومياً. وسيكون متاحاً للشباب أن يخوضوا فرصة العمل كقيّم متحف أو أمين مكتبة أو مرشد لعب في متحف الطفل وغيرها من المهن الثقافية المتنوعة.

وسيتمكن الشباب من خلال البرنامج الصيفي من الوصول إلى جميع مكونات الصناعة الثقافية عبر باقة من التجارب التي صُمّمت خصيصاً لهم، فضلاً عن عقد جلسات التدريب داخل بيئة إبداعية متاحة للمشاركين، إلى جانب العديد من فرص التواصل وبناء العلاقات مع المتخصصين، مما يرفع من مستوى مهاراتهم ومعرفتهم الإبداعية.

وسيحصل ثلاثة مشاركين بعد الانتهاء من مراحل البرنامج على فرصة المساهمة والمشاركة في مشاريع مختلفة لمدة عام واحد في مجالات ثقافية متعددة.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في البرنامج الصيفي للشباب متاح عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.ithra.com.