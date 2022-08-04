السعودية.. إطلاق 1260 كائنا فطريا بالمحميات الطبيعية والمنتزهات

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الموسم الماضي أكثر من 1260 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض، وذلك ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وشملت برامج الإطلاق ٦٦٥ ظبي ريم و ٧٧ ظبي إدمي ١٣٤ وعلًا جبليًا و ٢٢٨ مها العربي و ١٠٠ طائر حبارى إضافة إلى عدد من طيور القطا والنسور السمراء.

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كما أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة.

وأضاف أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

إلى ذلك، أوضح أن نجاحات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في برامج الإكثار وإعادة التوطين كانت نتيجة عمل طويل ومدروس ومبني على أسس علمية استهدف الكائنات التي انقرضت من البرية أو التي تواجه التهديد بالانقراض، وذلك لإثراء التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي في بيئات المملكة.

وهذه الجهود تبدأ في مراكز الإكثار بالإدارة الوراثية للكائنات المستهدفة، حيث يتم التأكد من صفائها الوراثي وخلوها تمامًا من التهجين، ومن الثراء الوراثي لتفادي الانغلاق في الأجيال القادمة.

كذلك، في مراكز الإكثار تحظى الكائنات أيضا بالرعاية البيطرية كتلقي التطعيمات لتجنب الأمراض الوبائية والعلاجات اللازمة إضافة إلى التغذية المناسبة لبناء كائنات سليمة، لتأتي بعد ذلك مرحلة التأهيل التي تتضمن اختيار القطيع وتركيبته الاجتماعية ونسب الإناث والذكور ووضعها مع بعضها لتشكيل القطعان، ثم تدخل مرحلة التوحيش التي يتم فيها إطلاق الكائنات في مسيجات أكبر لتتعود على الحركة في مساحات أكبر والتعامل مع التهديدات التي يمكن أن تواجهها في البرية.

وتصل الكائنات بعد جاهزيتها إلى مرحلة الإطلاق الذي يتم إما في المحميات الطبيعية بهدف إعادة التوطين أو التعزيز وتأسيس مجموعات تتكاثر ذاتيا في الطبيعة، أو يتم الإطلاق في المتنزهات الوطنية لرفع جاذبية المتنزهات الطبيعية وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، وأيضا لوقوع معظم المتنزهات في الممرات الآمنة بين المحميات الأمر الذي يعزز التواصل بين الكائنات.

لكن الإطلاقات ليست نهاية الرحلة، بل يستمر المركز بمتابعة القطعان، فنجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا عندما تتمكن هذه الكائنات من التكاثر بشكل طبيعي في البرية ولذلك يرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية في البيئة البرية.