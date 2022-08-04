السعودية.. القبض على مواطن أوهم سيدات بتوظيفهن

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدد من النساء الباحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن، طالباً بيانات خاصة وصوراً شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

كما أكد أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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وأهاب بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.

وشدد في الوقت ذاته على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الاحتيال بكافة صوره وأشكاله، وأن من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم؛ فسيتم إحالته للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه.