تمكن المصور السعودي ياسر بخش من التقاط صور مذهلة لوميض البرق فوق برج الساعة في ‎مكة المكرمة، تزامناً مع الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، مساء الخميس.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال إن جمال المنظر واللقطة جعله يفكر في استغلال هذه اللحظات لتوثيق هذا المنظر.

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كما أوضح أنه عاشق للتصوير ومصور صحافي من عام 2014م، كما أنه تميز بالتصوير الرياضي لكونه مصورا معتمدا من رابطة الدوري السعودي للمحترفين وأيضاً حاصل على الجائزة الوطنية للإعلاميين، ومن أهم إنجازاته وجود صور له في مجلة ناشيونال جيوغرافيك في مطلع عام 2021م.

وأضاف بخش أن التصوير يعتمد على المصور أكثر من المعدات، خصوصا أن الصورة ملتقطة بالهاتف المحمول وأنه بأبسط الإمكانيات ممكن أن تظهر لنا صورة جميلة، مع مراعاة اختيار الزاوية الأمثل.