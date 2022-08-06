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الأميرة ريما: مركز أبحاث أرامكو في ديترويت عمل استثنائي

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الأميرة ريما

الأميرة ريما: مركز أبحاث أرامكو في ديترويت عمل استثنائي

العربية.نت - مريم الجابر 

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أعربت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، عن فخرها بما وصفته بالعمل الاستثنائي الذي يتم في مركز أبحاث "أرامكو" في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

وزارت الأميرة ريما مركز أبحاث أرامكو بديترويت، ووقفت على التطورات التي تحدث في مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون، والابتكارات الجديدة التي يتم العمل عليها لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات.

وأظهرت صور نشرتها الأميرة ريما على حسابها بموقع "تويتر" جانباً من زيارتها للمركز واطلاعها على المشروعات التي يجري العمل عليها والاستماع لشرح من القائمين على المركز.

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