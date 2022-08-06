الأميرة ريما: مركز أبحاث أرامكو في ديترويت عمل استثنائي

أعربت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، عن فخرها بما وصفته بالعمل الاستثنائي الذي يتم في مركز أبحاث "أرامكو" في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.
It was a pleasure to tour the Aramco Research Center in Detroit, Michigan, and take a look at the advancements in carbon capture technology and new innovations underway to protect the environment and reduce emissions. Very proud of all the extraordinary work being done here. pic.twitter.com/4PulP2oTVC— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 6, 2022
وزارت الأميرة ريما مركز أبحاث أرامكو بديترويت، ووقفت على التطورات التي تحدث في مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون، والابتكارات الجديدة التي يتم العمل عليها لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات.
وأظهرت صور نشرتها الأميرة ريما على حسابها بموقع "تويتر" جانباً من زيارتها للمركز واطلاعها على المشروعات التي يجري العمل عليها والاستماع لشرح من القائمين على المركز.
-
سعودي ينجح بزراعة فاكهة نادرة بالسعودية.. ويكشف أسرارهانجح مواطن في منطقة جازان جنوب غرب السعودية بزراعة فاكهة التنين "دراغون فروت" وهي إحدى الفواكه التي تشتهر بها الدول في شرق آسيا وكذلك المكسيك وتعد من ... السعودية
-
أردوغان: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانياأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن هناك نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.جاء ذلك في تصريحات لصحافيين على ... العرب والعالم
-
إسرائيل تقصف غزة.. وزعيم حركة الجهاد في إيرانبحث قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي مع الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة، العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، وفق ما أوردت قناة "العالم" ... العرب والعالم