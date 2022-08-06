الأميرة ريما: مركز أبحاث أرامكو في ديترويت عمل استثنائي

أعربت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، عن فخرها بما وصفته بالعمل الاستثنائي الذي يتم في مركز أبحاث "أرامكو" في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

It was a pleasure to tour the Aramco Research Center in Detroit, Michigan, and take a look at the advancements in carbon capture technology and new innovations underway to protect the environment and reduce emissions. Very proud of all the extraordinary work being done here. pic.twitter.com/4PulP2oTVC — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 6, 2022

وزارت الأميرة ريما مركز أبحاث أرامكو بديترويت، ووقفت على التطورات التي تحدث في مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون، والابتكارات الجديدة التي يتم العمل عليها لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات.

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وأظهرت صور نشرتها الأميرة ريما على حسابها بموقع "تويتر" جانباً من زيارتها للمركز واطلاعها على المشروعات التي يجري العمل عليها والاستماع لشرح من القائمين على المركز.