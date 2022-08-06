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السعودية.. مهرجان الأطاولة يجسد الماضي الجميل لحياة القدماء

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من واس

السعودية.. مهرجان الأطاولة يجسد الماضي الجميل لحياة القدماء

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شمال منطقة الباحة جنوب السعودية، أعاد مهرجان الأطاولة التراثي السادس المقام حالياً في سوق الأطاولة القديم، العديد من العادات والتقاليد التي كان يشهدها السوق في الماضي للواجهة، وجسّد من خلال المهرجان الماضي الجميل لحياة الآباء والأجداد.

من واس
من واس

ومن العادات التي حرص المهرجان على إبرازها وتعريف الأجيال بها آلية الحرث والدياس في الماضي وطحن الحب عن طريق الرحاة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس
  • من واس
  • من واس
2 صور
من واس
من واس
من واس
من واس

كما تم تعريفهم بعملية بناء المنازل بالحجر، فيما حرص المنظمون للمهرجان على حضور شخصيات من الماضي الذين ارتدوا الملابس القديمة ويتجولون في السوق ويحكون القصص التي كانت تشهدها السوق.

من واس
  • من واس
  • من واس
2 صور
من واس
من واس
من واس
من واس

كذلك تتضمن فعاليات المهرجان على المسرح المفتوح، ومعرض ومبيعات الأسر المنتجة، والمقهى الشعبي، والدكاكين القديمة، وركن المقهى القديم، ومعرض الصور القديمة والفن التشكيلي، إلى جانب تعريف الزوار بطريقة التعليم في الماضي.

من واس
  • من واس
  • من واس
2 صور
من واس
من واس
من واس
من واس

فيما حرص الكثير من الزوار على رصد الفعاليات التي نالت إعجابهم عبر الأجهزة الذكية.

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