توفر محتوى معرفي متنوع.. متاحف السعودية تتحول لمنصات ثقافية

في الوقت الذي أصبح فيه الحوار والتفاهم بين الثقافات أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، تتجلى لنا الأهمية التي تكتسبها المتاحف السعودية في احتفائها بهويتنا الوطنية عالمياً، وإبراز التاريخ الكبير والتراث الغني والثقافة الراسخة لأرض المملكة.

في هذا الصدد، قال رئيس ومؤسس "نادي ثقافة متحفية" وعضو المنظمة الدولية للمتاحف إيكوم المهندس حسان طاهر لـ"العربية.نت": "لا يخفى على المتابع للمشهد الثقافي اليوم الحراك المتحفي الذي بات يخطو بشكل متسارع في المملكة العربية السعودية عبر مراحل انتقالية ضخمة تعزز من مكانة السعودية على الساحة الثقافية العالمية".

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حماية التراث

كما قال إنه بعد إعلان وزارة الثقافة عن إنشاء هيئة خاصة للمتاحف اتضح بشكل جلي العزم على إيجاد مجال صحي تنمو فيه المتاحف السعودية وتتطور بشكل تلقائي، لتكون منصات ثقافية حقيقية، توفر محتوى معرفي متنوع، يستقطب الجمهور المحلي والعالمي.

وتابع "ليس هذا فقط بل العمل أيضا على حماية التراث الوطني من جميع أنحاء العالم والترويج له وتقديمه لأغراض الدراسة والتعليم والترفيه، مما يمنح المملكة مكانتها الثقافية عالمياً بأعلى معايير الجودة".

أقسام المتاحف

وأضاف لو نظرنا إلى الوضع الراهن لعالمية المتاحف السعودية ومدى انسجامها مع الاستراتيجية المعلنة مؤخرا لتنظيم القطاع المتحفي، نستطيع القول بأنها ستنقسم على النحو التالي:

متاحف كانت وما زالت منارات ثقافية عالمية ساهمت بشكل أو بآخر بالعديد من الإبداعات الثقافية المحلية والعالمية مثل المتحف الوطني السعودي بالرياض والذي يحظى حاليا بإعلان مشروع تطويره ليواكب الأهداف التنظيمية لاستراتيجية القطاع المتحفي.

ومتاحف مؤسساتية متخصصة كونت مصدراً للإلهام المعرفي, كمتحف إثراء الكائن بمركز الملك عبد العزيز الثقافي بالظهران والذي يثري المعرفة والعلوم وفق ثقافة سعودية خالصة بأفضل الأساليب العلمية الحديثة والمتطورة.

وهناك متاحف عالمية مستقبلية تم الإعلان عن البدء في تنفيذها إما بشراكات عالمية مثل متحف تيم لاب الياباني والذي سيقام في مدينة جدة، أو بأهداف استراتيجية وطنية مثل المتحف السعودي للفن المعاصر والذي سيكون بمثابة مركز للهوية البصرية المعاصرة السعودية، ومنصة لترويج أفضل القطع الفنية المعاصرة.

ويوجد متاحف تراثية متنوعة وفريدة ما بين محلية وخاصة جاءت موزعة بين كافة مناطق المملكة بلا استثناء من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها, تشرع أبوابها بكل حب لتستقبل زوارها من السياح العالميين والمحليين بعبق الماضي العريق وجمال التراث الفريد.

شراكات محورية

وختم حديثه قائلاً "إن الجميل في هذا الحراك المتحفي أننا بتنا نرى مؤخراً شراكات محورية مهمة في هذا القطاع بدأت تتمخض بين مختلف المتاحف السعودية لتتولد منها مبادرات ومشاريع ثقافية تلهم العالم، وليس أجمل من التعاون الأخير الذي شاهدناه بين عدة متاحف مجتمعة (متحف إثراء ومتحف دار الفنون الإسلامية ومتحف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ومؤسسة جبل التركواز) والذي نتج عنه تدشين معرض (الهجرة على خطى الرسول) الذي تم افتتاحه بالتزامن مع مطلع السنة الهجرية كأول معرض عالمي متنقل يجوب مدن العالم ليسلط الضوء على أهم حدث إسلامي وهي الهجرة النبوية المباركة بأسلوب معاصر.