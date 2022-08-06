سعودي ينجح بزراعة فاكهة نادرة بالسعودية.. ويكشف أسرارها

نجح مواطن في منطقة جازان جنوب غرب السعودية بزراعة فاكهة التنين "دراغون فروت" وهي إحدى الفواكه التي تشتهر بها الدول في شرق آسيا وكذلك المكسيك وتعد من أغلى الفواكه سعرا في الأسواق.

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وتحدث محمد باصهي لـ "العربية.نت" قائلا إن فاكهة التنين تعد من أشجار الصباريات وسميت بمسمى التنين وذلك لمما تتميز به ثمرتها، حيث إنها تشبه عين التنين وتغطيها الحراشيف.

ولهذا جاءت هذه التسمية "الدراغون فروت" وهو مسمى أجنبي بحسب الأساطير والمتعارف عليه في شرق آسيا بوجود التنين ومدى الشبه بين عينه والفاكهة.

ثمار نادرة

كما أشار إلى أنه قام بإحضار هذه النبة "العقلة" وهي قطعة صغيرة من الشجرة من دولة إندونيسيا وقام بزراعتها منذ ما يقارب السنتين حتى أنتجت الثمار، مضيفا أن ثمار الدراغون فروت تعد من الثمار النادرة في السعودية ولم تتم زراعتها إلا بكميات قليلة، ومن الأسباب التي جعلته يقوم بزراعتها أنه أعجب بلون الثمرة وهو اللون الأحمر ولفائدتها الغذائية.

وبين أنه لا توجد هناك أي صعوبة في عملية زراعتها فعند الحصول على العقل يتم زراعتها بكل سهولة وخاصة أن الأجواء في منطقة جازان مناسبة لزراعة مثل هذه الثمار وهي نفس الأجواء في موطنها الأصلي.

ملكة الليل

كما أوضح أنها تسمى بملكة الليل وذلك لما تتميز به زهرتها، حيث إنها تتفتح في الساعة السادسة أو السابعة مساء وتستمر حتى نفس التوقيت مع بداية النهار من اليوم التالي وهو ما يجعل مشاهدتها قليلة وقد لا يشاهدها الشخص إلا بعد ذبولها أو إخصابها والذي يتم عن طريق النحل أو بطريقة يدوية باستخدام الفرشاة وأخذ حبيبات اللقاح من المذكر إلى المؤنث، مشيرا إلى أن الزهرة إذا خصبت أنتجت الثمرة وإذا لم تخصب تذبل وتسقط ولا يكون هناك إنتاج للثمار.





ونوه أنه لم يتوقع نجاح زراعتها في المنطقة بنسبة 100% ولكنها نجحت والآن تنتج الثمار، منوها أنها تعتبر كمردود اقتصادي للمزارع وخاصة أنها فاكهة جديدة تزرع في منطقة جازان ويمكن عرضها على المزارعين في المنطقة ويكون هناك توسع في زراعتها مستقبلا في مزارع المنطقة حتى يكون لها مردود اقتصادي كبير خاصة أنها من الثمار التي يعتبر سعرها مرتفعا.