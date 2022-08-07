الدفاع المدني: وفاة ثلاثة أشقاء غرقاً بمستنقع مائي بالقنفذة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة ثلاثة أشقاء جراء غرقهم في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بمحافظة القنفذة في منطقة مكةالمكرمة.
وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني في محافظة القنفذة، باشرت بلاغاً عن غرق ثلاثة أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة.
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كما نوهت إلى أنه جرى إخراج الأشقاء الثلاثة وهم في حالة وفاة، بعد مباشرة البلاغ الخاص بغرقهم.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن مخالفة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصل إلى (10,000)ريال .
وكتبت عبر حسابها: ( لا تكن الضحية القادمة.. عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى (10,000) ريال .
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