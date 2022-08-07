بعد وفاة سعودي وطفله بالنمسا.. قريبه يسرد التفاصيل

"لن ترى جديدي بعد اليوم يا عبدالإله. الله يجمعني بك ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة".. بهذه الكلمات ودع ابن عم المعلم السعودي المتوفي في النمسا ابن عمه بتغريده على حسابه نشر خلالها آخر رسائل تمت بينهما قبل أن يفارق الحياة.

فقد خسر المعلم عبدالاله الحسنية حياته خلال زيارته للنمسا في حادث مروري مع ابنه عبد العزيز البالغ من العمر 4 سنوات، بعد اصطدام سيارتهم بقطار في وقت متأخر من عصر الأربعاء في موقع سياحي يبعد 5 ساعات عن العاصمة.

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وأوضح حسين الحسنية لـ "العربية.نت" أن آخر رسالة كانت من المتوفي عبد الاله وهو يحثه على إرسال الرسائل الدينية والتربوية له.

كما تابع قائلاً إن الاسرة فقدت خيرة أبنائها الحافظ لكتاب الله والمعروف بحسن الخلق والمتفاعل مع أسرته ومجتمعه والمحبوب لدى الجميع خاصة مع الأطفال نظرا لحبه لممارسة الرياضة معهم.

سبب الحادث

وأكد أن سبب الحادث يعود لاصطدام القطار بسيارة ابن عمه بعد أن علقت على سكة القطار بسبب الازدحام المروري، وكان إلى جانبه زوجته وأولاده الثلاثة، الابن 11 سنة وابنته 7 سنوات والابن الثاني 4 سنوات وزوجته.

كما قال الحسنية إن عبد الاله قد توجه للنمسا في زيارة سياحية، ولم يتوقع أحد من الأسرة أن تكون هذه النهاية المأساوية، مؤكداً صعوبة اللحظات التي عاشتها الأسرة في سباق مع الزمن للنجاة من الموت هربا من القطار.

وأضاف "اننا مؤمنون وراضون بقضاء الله وقدره وليس لنا سوى الصبر واحتساب الأجر من الله".

تفاعل التواصل

كما أكد أن زوجة الفقيد وابناؤها قد وصلوا إلى مدينة خميس مشيط وانه سيتم استلام جثمان ابن عمه وابنه الصغير خلال الأيام القادمة.

إلى ذلك، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع وفاة عبد الاله عبر وسم #وفاة_الشاب_عبد الاله_في_النمسا، معبرين عن حزنهم داعين له بالرحمة والمغفرة.



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من جهته نشر سفير المملكة في النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عبد الله بن خالد بن سلطان بياناً تقدم فيه باسمه وباسم كافة منسوبي السفارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين.



