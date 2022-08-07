جدة.. وفاة طبيبة وزميلتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق
نعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان
توفيت اختصاصية نساء وتوليد وعقم؛ وإحدى صديقاتها، غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق عصر أمس السبت في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ونعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه— Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) August 7, 2022
وعدّدوا مآثر الفقيدة عفاف، لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها، وأنها كانت بلسما لكل من يعرفها.
وغردت الدكتورة سامية فلمبان قائلة: "فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم دكتورة عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه".
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