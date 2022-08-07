سقوط طائرة في عسير.. ومكتب تحقيقات الطيران يكشف التفاصيل

كشف مكتب تحقيقات الطيران في السعودية تفاصيل حادث سقوط الطائرة HZ-SAL تابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير.

وأوضح المكتب في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه قرابة 30 مترا داخل البحر.

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في حين أشار البيان إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود وتم نقلهم إلى مستشفي عسير المركزي بمدينة أبها.

كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة أثناء إقلاعها واختلال توازنها الطائرة، ما أدى لسقوطها في مياه ساحل البحر الأحمر في مركز الحريضة، فيما نجا طاقمها الذي تعرض لإصابات طفيفة.