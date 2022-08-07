فيديو من النمسا.. فزعة سعودية تنقذ طفلة ووالدها من الغرق

لم يتمالك ثلاثة شباب أنفسهم وبادروا بالانطلاق سريعا لإنقاذ طفلة ووالدها من الغرق، في بحيرة قرية هالستات خلال رحلتهم إلى النمسا.

وفي حديث أحدهم للعربية.نت، قال عسكر الهاجري إنه كان برفقة شقيقه بدر وأحد أقاربهم، وهو خالد سالم الهاجري، في رحلة إلى النمسا. وخلال نزهتهم في بحيرة قرية هالستات، وخلال تأملهم في الطبيعة وتصوير المناظر الخلابة سمعوا صوت صراخ وأنين لطفلة تبلغ من العمر عامين سقطت من مطل البحيرة على ارتفاع يزيد عن 5 أمتار، وكان والدها يحاول إنقاذها دون جدوى، وكان على وشك الغرق هو أيضا مما جعل الشباب الثلاثة يركضون للسباحة في البحيرة وإنقاذ الطفلة ووالدها من الغرق وسط ذهول الحاضرين من هول الموقف.

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وأكمل قائلا: ولله الحمد تمكنا من التقاط الطفلة وإجراء اللازم لإنقاذها على أكمل وجه كما تم إنقاذ والدها بعد أن كانت الأسرة في صدمة وقام الأب والأم بتقديم الشكر وتقبيل رؤوسنا وهم يقولون "هذا المعروف لا يمكن أن ننساه".

وختم حديثه أن فزعة الشباب السعودي في كل مكان وقد كان دافعنا هو المساهمة في إنقاذ حياة ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتنا وأن يكونوا بخير وصحة وعافية.