إعادة تدوير إحرامات الحجاج.. مبادرة"موان" للاستفادة من النفايات
وأوضح المركز أن الجهود تكاتفت في إعادة تدوير الإحرامات، مشيراً إلى أنها بدأت من تعاون الحجاج في تسليم إحراماتهم، وانتهاءً بإعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى
سلط المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، الضوء على مبادرة إعادة تدوير إحرامات حج 1443هـ، وذلك للاستفادة منها مرة أخرى.
وأوضح المركز أن الجهود تكاتفت في إعادة تدوير الإحرامات، مشيرًا إلى أنها بدأت من تعاون الحجاج في تسليم إحراماتهم، وانتهاءً بإعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى.
تكاتفت الجهود في #إعادة_تدوير الإحرامات، ابتداء من تعاون الحجاج في تسليم إحراماتهم وانتهاءً بإعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى ♻️ pic.twitter.com/OfLnqZATyt— المركز الوطني لإدارة النفايات(موان) (@ncwmsa) August 7, 2022
ونشر "موان" مقطع فيديو، لجهود جمع الإحرامات من مخيمات الحجاج بعد التحلل منها، ومن ثم فرزها وتعقيمها وغسلها ووضعها في أكياس شفافة وإصلاح التالف منها لاستخدامها مرة أخرى.
وكان "موان" قد بادر ضمن مشاركته الأولى في أعمال موسم حج 1443هـ على رفع الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج، وذلك من خلال التفعيل مبادرة إعادة تدوير النفايات، حفاظًا على البيئة واستدامة حمايتها من مسببات التلوث.
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