بعد محاولة إنقاذ زميلهم.. حادث مفجع لغرق 4 سعوديين في السيل

أقام أهالي محافظة الحناكية فجر اليوم صلاة الجنازة على 4 شباب في جامع العقدة لقوا حتفهم في حادث مفجع، والشباب الأربعة ضمن 6 شباب غرقوا بوادي الجربوع في مركز النخيل التابع لـمحافظة الحناكية، وقام الدفاع المدني بإنقاذ شابين وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وهما في حالة حرجة.

وفي حديثه لـ"العربية نت" أكد أحد سكان القرية رائد العوفي أن المتوفين هم كل من الأخوين خالد سليمان العوفي وسالم سليمان العوفي، وأبناء عمهما أحمد بدر العوفي وابن عمهم علي أحمد العوفي، كما تم إنقاذ أشقاء المتوفين وهم كل من صلاح سليمان العوفي ونايف بدر العوفي.





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وأشار رائد العوفي أن القصة مؤلمة جدا وتعتبر فاجعة للأسرة بأكملها التي فقدت خيرة شبابها في هذا السيل، وختم حديثه أن الأسرة تعيش الآن على أمل خروج الشابين من المستشفى وتحتسب الأجر في وفاة شبابها في هذا الحادث المؤلم.

وفي تفاصيل القصة أوضح العوفي أن الشباب كانوا يسبحون في الوادي، ولكن أحدهم سقط في حفرة خلال تواجدهم بالقرب منه فهبوا لنجدته وإنقاذه من السقوط في حفرة عميقة مما أدى إلى وفاة أربعة شباب ودخول اثنين منهم إلى المستشفى في حالة حرجة .

من جهتها ، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بشكل مستمر، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول خاصة في هذه الأيام التي تشهد أمطارا صيفية متفرقة على بعض مناطق المملكة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة غير متوقعة.

كما حذرت المديرية من خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو عن طريق الأرجل مروراً أو سباحة؛ لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج والغرق المؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.

مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال السيول المنقولة، والتي تأتي من مناطق ممطرة إلى مناطق جافة فيفاجأ بها قاطنو الأودية والمتنزهون؛ لما لها من مخاطر وأضرار على الأرواح والممتلكات.

وأكدت المديرية على أهمية حرص الآباء والأمهات وعدم غفلتهم عن أبنائهم عند الخروج إلى الأماكن البرية والمتنزهات خشية سقوطهم في البرك والمستنقعات والسدود ومجاري الأودية، ومراقبتهم بشكل دائم ومحاولة الابتعاد عن مثل هذه الأماكن الخطيرة والتنزه في الأماكن الآمنة.