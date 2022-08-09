السعودية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد الفلسطينيين

نقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء السعودي، تشديده على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبته المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

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"منع إيران من حيازة نووي"

كما أفاد مجلس الوزراء السعودي بأنه جدد التأكيد على دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء تأكيده على أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.