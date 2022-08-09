.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد الفلسطينيين

  • الخط
الملك سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء (واس)

السعودية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد الفلسطينيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء السعودي، تشديده على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبته المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

"منع إيران من حيازة نووي"

كما أفاد مجلس الوزراء السعودي بأنه جدد التأكيد على دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

2 صور

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء تأكيده على أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصارف لبنان توصد أبوابها أمام المودعين مهددة بإضراب مفتوح مصارف لبنان توصد أبوابها أمام المودعين مهددة بإضراب مفتوح
اكتشف المزيد