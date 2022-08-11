السعودية: الأمر بالقبض على شخص ظهر بفيديو يعتدي على طفل بوادي الدواسر

أمر النائب العام بالسعودية الشيخ سعود المعجب، الخميس، بسرعة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرح أن مركز الرصد النيابي رفع بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل.

مادة اعلانية

وأوضح أن أمر القبض استند إلى نظام الإجراءات الجزائية وتضمن إحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات الجزائية والمطالبة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة.

وأشار إلى أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه للاعتداء.