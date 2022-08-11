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الوزير آل الشيخ أول شخصية إسلامية ينال درع "قائد وصانع سلام" 2022

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الوزير آل الشيخ أول شخصية إسلامية ينال درع "قائد وصانع سلام" 2022

ويعد الوزير آل الشيخ هو أول شخصية إسلامية تمنحها الوحدة بإجماع نظير جهوده في إيضاح صورة الإسلام الحقيقية ونشر التسامح والسلام والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

منحت وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة العالم في أمريكا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ درع قائد وصانع سلام عام 2022م.

جهود كبيرة

ويعد الوزير آل الشيخ هو أول شخصية إسلامية تمنحها الوحدة بإجماع نظير جهوده في إيضاح صورة الإسلام الحقيقية ونشر التسامح والسلام والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة، وعنايته بفئة الشباب والإسهام في تمكين المرأة من تبوء مناصب قيادية.

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هذا وقد هنأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي د.عبداللطيف آل الشيخ وزير ا‎لشؤون الإسلامية على منحه درع قائد وصانع سلام عام 2022م، كأول شخصية إسلامية تمنحها وحدِة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة العالم في أمريكا لجهوده في إيضاح صورة الإسلام الحقيقية والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة.

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