الوزير آل الشيخ أول شخصية إسلامية ينال درع "قائد وصانع سلام" 2022

منحت وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة العالم في أمريكا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ درع قائد وصانع سلام عام 2022م.

جهود كبيرة

ويعد الوزير آل الشيخ هو أول شخصية إسلامية تمنحها الوحدة بإجماع نظير جهوده في إيضاح صورة الإسلام الحقيقية ونشر التسامح والسلام والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة، وعنايته بفئة الشباب والإسهام في تمكين المرأة من تبوء مناصب قيادية.

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هذا وقد هنأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي د.عبداللطيف آل الشيخ وزير ا‎لشؤون الإسلامية على منحه درع قائد وصانع سلام عام 2022م، كأول شخصية إسلامية تمنحها وحدِة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة العالم في أمريكا لجهوده في إيضاح صورة الإسلام الحقيقية والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة.