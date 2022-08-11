مركز التدريب السعـودي الأولمبي: نعمل على صناعة أبطالنا في 2034 

أكد المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي ماثيو فافير، أن الهدف الوحيد من المشاركة في دورة التضامن الإسلامي هو منح الجديد من لاعبي النخبة الفرصة بالمشاركة في الدورة الحالية وقال: "قد نحقق نصف ما حققته المنتخبات في 2017 لكن الفائدة الكبيرة والمرجوة، هي أن تكون الدورة بداية لاحتكاك وكسب خبرة أكبر للجيل الذي نتطلع لان يكون بطلاً في 2034.

وأضاف: "أمامنا عدة فرص لنيل ميدالية في "تركيا"، ولكن المنافسة ستكون شرسة، لأن جودة الرياضيين الذين يمثلون البلدان الإسلامية تتطور بسرعة، وحسب ما نخطط له فنحن لسنا مستعجلين على تحقيق الإنجازات إذ أمامنا 8 سنوات على الأقل لصناعة وتطوير الابطـال".

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وعن مركز التدريب السعودي الأولمبي الذي انطلق في نوفمبر الماضي 2021 قال: "نسعـى في المركز لدعم الاتحادات الرياضية المحلية، بالإضافة للاهتمام وتطوير اللاعبين الذين أطلقنا عليهم "النخبة" والأهم من ذلك هو توفير بيئة كاملة تساعد الرياضي للتركيز على ممارسة الرياضة والوصول إلى الإنجازات"، مشيراً أنه بفضل الدعم والمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، والأميـر فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية أصبح لدينا 200 رياضي من النخبة يمثلون 17 رياضة، وهذا عدد يعتبر مميز في العام الأول من البرنامج".

وواصل فافير قائلا: "عمل مركز التدريب وبرنامج النخبة وكافة المبادرات ينبثق من رؤية المملكة 2030 ويوازي طموحات القطاع الرياضي والدعم الكبير الذي يتلقاه الرياضيون والأندية والاتحادات من حكومة المملكة وبرنامج جودة الحيـاة، بجانب أن يصبح للمملكة أبطال على مستوى القارة والعالم".