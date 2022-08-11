.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مركز التدريب السعـودي الأولمبي: نعمل على صناعة أبطالنا في 2034 

  • الخط
المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي ماثيو فافير
المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي ماثيو فافير

مركز التدريب السعـودي الأولمبي: نعمل على صناعة أبطالنا في 2034

ماثيو فافير: الهدف من المشاركة بدورة التضامن الإسلامي هو منح الجديد من لاعبي النخبة فرصة

العربية.نت - الرياض

نشر في: آخر تحديث:

أكد المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي ماثيو فافير، أن الهدف الوحيد من المشاركة في دورة التضامن الإسلامي هو منح الجديد من لاعبي النخبة الفرصة بالمشاركة في الدورة الحالية وقال: "قد نحقق نصف ما حققته المنتخبات في 2017 لكن الفائدة الكبيرة والمرجوة، هي أن تكون الدورة بداية لاحتكاك وكسب خبرة أكبر للجيل الذي نتطلع لان يكون بطلاً في 2034.

وأضاف: "أمامنا عدة فرص لنيل ميدالية في "تركيا"، ولكن المنافسة ستكون شرسة، لأن جودة الرياضيين الذين يمثلون البلدان الإسلامية تتطور بسرعة، وحسب ما نخطط له فنحن لسنا مستعجلين على تحقيق الإنجازات إذ أمامنا 8 سنوات على الأقل لصناعة وتطوير الابطـال".

"وصيفة عروس".. مهنة عتيقة أعادتها فتاة سعودية من جديد السعودية "وصيفة عروس".. مهنة عتيقة أعادتها فتاة سعودية من جديد

وعن مركز التدريب السعودي الأولمبي الذي انطلق في نوفمبر الماضي 2021 قال: "نسعـى في المركز لدعم الاتحادات الرياضية المحلية، بالإضافة للاهتمام وتطوير اللاعبين الذين أطلقنا عليهم "النخبة" والأهم من ذلك هو توفير بيئة كاملة تساعد الرياضي للتركيز على ممارسة الرياضة والوصول إلى الإنجازات"، مشيراً أنه بفضل الدعم والمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، والأميـر فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية أصبح لدينا 200 رياضي من النخبة يمثلون 17 رياضة، وهذا عدد يعتبر مميز في العام الأول من البرنامج".

وواصل فافير قائلا: "عمل مركز التدريب وبرنامج النخبة وكافة المبادرات ينبثق من رؤية المملكة 2030 ويوازي طموحات القطاع الرياضي والدعم الكبير الذي يتلقاه الرياضيون والأندية والاتحادات من حكومة المملكة وبرنامج جودة الحيـاة، بجانب أن يصبح للمملكة أبطال على مستوى القارة والعالم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد