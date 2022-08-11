.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نهاية مأساوية لثلاثة أصدقاء سقطوا من "حافة العالم" بالهدا

  • الخط
الأصدقاء الثلاثة الذين توفوا في انقلاب مركبتهم
الأصدقاء الثلاثة الذين توفوا في انقلاب مركبتهم

نهاية مأساوية لثلاثة أصدقاء سقطوا من "حافة العالم" بالهدا

قريب أحد الضحايا الذين توفوا إثر سقوط مركبتهم يروي لـ"العربية.نت ملابسات المأساة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

في موعد الإفطار ليوم عاشوراء، كان الوعد بين مجموعة من الأصدقاء لتناول الطعام في الهدا في مرتفعات "حافة العالم" بالسعودية.. ولم يعلم أحد من هذه المجموعة المكونة من 3 أصدقاء أنها ستكون اللحظات الأخيرة لهم.

وسرد وجدي سيف القايد، أحد أقرباء الضحايا، تفاصيل المأساة لـ"العربية.نت" قائلاً إن خاله عاصم وصديقيه حامد العقبة وهاشم السروري، التي "كانت تجمعهم صداقة عظيمة"، كانوا في رحلة إلى تلك المنطقة في سيارة واحدة.

عاصم
  • عاصم
  • الأصدقاء الثلاثة الذين توفوا في انقلاب مركبتهم
2 صور
عاصم
عاصم
الأصدقاء الثلاثة الذين توفوا في انقلاب مركبتهم
الأصدقاء الثلاثة الذين توفوا في انقلاب مركبتهم

وأوضح أن الأصدقاء الـ3 اتفقوا على الخروج يوم عاشوراء والإفطار في الهدا، لكنهم لقوا حتفهم وهم صائمون بسبب انقلاب مركبتهم.

وأضاف أن الأسرة "عاشت لحظات أليمة" بعد سماع هذا الخبر المفزع والذي انتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم العثور على عاصم البالغ من العمر 40 عاماً في بداية البحث، ومن ثم تم العثور على الشخصين الآخرين.

وقال وجدي إن "التصرفات التي قام بها خالي قبل وفاته نبهت الأسرة إلى أنه كان يودعنا"، فقد قام عاصم باصطحاب زوجته وبناته الثلاث في نزهة وحاول إسعادهن بكل الطرق وقام بزيارة والدته "وقبّل يديها وكأنه يودعها"، بحسب وجدي.

عاصم
عاصم
"القمر العملاق" الأخير لسنة 2022.. في هذا الموعد! السعودية "القمر العملاق" الأخير لسنة 2022.. في هذا الموعد!

من جهته، أعلن الدفاع المدني بمحافظة الطائف، انتشال جثث 3 أشخاص توفوا إثر سقوط مركبتهم من منحدر جبلي في الهدا.

وكان الحادث قد وقع قبل أيام، وأبلِغت به غرفة عمليات الدفاع المدني، حيث توجهت الفرق إلى موقع الحادث على الفور، وواصلت جهودها لانتشال جثث الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المركبة وتوفوا نتيجة الحادث.

بدورها، أوضحت محافظة الطائف أن الحادث وقع في منطقة شديدة الوعورة وعلى ارتفاع ما يقارب 1900 متر عن سطح البحر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد