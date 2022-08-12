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السعودية.. الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الكوميديا

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من الإعلان عن المسابقة

السعودية.. الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الكوميديا

تبدأ النسخة الثانية من المسابقة، التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، في الفترة من 13 سبتمبر على أن تنتهي بتاريخ 4 نوفمبر

العربية.نت - نادية الفواز

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أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، عن إطلاق النسخة الثانية من "مسابقة الكوميديا" كإحدى مبادراتها التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المتخصصة من فئة الشباب والفتيات الموهوبين من عمر 18 سنة فما فوق، في مجال تقديم عروض الكوميديا، والمهتمين بالفنون الكوميدية في المملكة.

تبدأ النسخة الثانية من المسابقة في الفترة من 13 سبتمبر على أن تنتهي بتاريخ 4 نوفمبر 2022م بعد مرورها بـ16 مدينة على مدى شهرين متواصلين في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وعنيزة، والأحساء، والدمام، والخبر، والجوف، وعرعر، وتبوك، والطائف، وجدة، وجيزان، وأبها، ونجران، والباحة.

وتستهدف مشاركة ما يصل إلى 2000 متسابق من الموهوبين.

وسيحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، والثاني 30 ألف ريال، أما الفائز بالمركز الثالث فيحصل على مبلغ 15 ألف ريال.

وتمر المسابقة بعدة مراحل رئيسة بعد مرحلة التسجيل وهي: مرحلة تجارب الأداء المبدئية في المدينة التي اختارها المتسابق مسبقاً، ثم مرحلة عروض المناطق، وبعدها مرحلة العروض ربع نهائية التي يتأهل من خلالها 20 مرشحاً إلى معسكر نصف نهائي، ومن ثم المرحلة قبل النهائية التي ستشهد تأهل 5 مرشحين للحفل النهائي الذي ستُعلن فيه الهيئة أسماء الفائزين.

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وتشمل المسابقة عدة مسارات منها تجارب الأداء الحية، حيث يؤدي المشترك في هذا المسار أمام لجنة التحكيم التي تزور منطقته. والمشاركات عن طريق الفيديو، حيث يشارك المتسابق فيديو يؤدي فيه فقرته في مدة لا تقل عن 2-3 دقائق.

وتشمل المشاركات الكوميديا الجماعية والكوميديا الفردية والمنوعات الكوميدية.

وأتاحت الهيئة للراغبين في التسجيل والمشاركة في تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية.

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