السعودية: مطلوب أمني يفجر نفسه ويصيب آخرين في جدة

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنياً مساء الأربعاء، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة.

وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12/ 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة. وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مادة اعلانية

وأكدت رئاسة أمن الدولة مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.