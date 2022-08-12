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السعودية: إعادة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

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صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية
السعودية

السعودية: إعادة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وحماية حقوق جميع الأطراف

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم ممثلة بمعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين مع ممثل الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن، حيث سيكون الاستقدام متاحًا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

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فيما وُقعت هذه الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.

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