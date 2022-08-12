مخبأة في "ألعاب وملابس".. الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة مخدرة
دعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب ومنح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط تهريب 1,100,000 حبة مُخدرة، عثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن "ألعاب وملابس وبضائع متنوعة"، وفي أثناء إجراء عملية التفتيش عُثِر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأةً داخل محتويات الإرسالية.
وأضافت أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، تم بفضل الله القبض على مستقبليها وعددهم 5 أشخاص.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة عبر جميع منافذها الجمركية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله؛ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
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