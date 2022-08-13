تعرف على قصة كاتب "معاريض" سعودي متشبث منذ 20 عاماً بآلته الكاتبة

منذ عشرين عاماً، لم يفارق السعودي طلال الرشيدي مقعده وطاولته التي يستقبل بها الراغبين في كتابة معروض يوجهونه نحو مسؤول أو جهة حكومية.. ورغم عبور الزمان، إلا أن الرشيدي لا يزال متشبثاً بالآلة الكاتبة وأحبارها وأوراقها.

ينهض الرشيدي كل يوم من الأسبوع في السابعة صباحاً ويتوجّه إلى مجمع حكومي في مدينة حائل، ويحمل معه تارةً آلة "كوفاك" اليابانية الشهيرة وتارةً آلة ألمانية "ADLER" العريقة، ليدوّن على الأوراق هموم المراجعين ثم يعود بهمومه إلى منزله في الثانية ظهراً. كما يستفتح الرشيدي كل عام بالذهاب إلى الرياض حتى يقتني بعشرة ريالات حبراً يواصل به عمله.

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ولم تكن بداياته في عام 2002م شبيهة بما يحدث الآن من ثورة تكنلوجية. وفي حواره مع "العربية.نت" استذكر الرشيدي البدايات حين كان سوق كتّاب المعاريض نشطاً وحيوياً، فاستهل حينها مهنته بالكتابة بخط اليد، وبعد ست سنوات استطاع شراء آلة كاتبة.

ويقول الرشيدي إن الهواتف والأنظمة الحديثة جعلت هذا العمل صعبا وشاقا. وبينما كان يكتب سابقاً ما يقارب الـ16 معروضا في اليوم، بالكاد يكتب ستة معارض في الوقت الحالي. وتتراوح أسعار هذه المعاريض من 15 حتى 40 ريالاً.

وتتوجه معاريض المراجعين إلى المسؤولين باختلاف مناصبهم. وفي هذا السياق، يؤكد الرشيدي أن كتابة المعروض تختلف حينما يكون المعني أميراً أو وزيراً أو جهة حكومية كالجوازات والأحوال المدنية والوزارات، حيث قد يضيف الرشيدي على الصياغة أسلوباً يتناسب مع مستقبلها.

وقد أصبح خبيراً في تذليل مشاكل الناس، بحكم معرفته العريضة بسير الإجراءات وطرق تنميق الخطابات حيث اعتاد مقابلة الناس على مدار عقدين والاستماع إلى شكاواهم.

ويتمسك كاتب المعاريض بهذه المهنة العريقة مع ضعف إراداتها لإعالة أسرته، في ظل تمتعه بمعرفة حول الكتابة بهذا المجال وعلى الآلة الكاتبة تحديداً حيث إن افتقاره لتعلم التقنيات الحديثة جعله يواصل العمل برفقة آلته الكاتبة.